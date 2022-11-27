«إي فاينانس» توقع اتفاقية تعاون مع «التعليم العالي»

أعلنت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، توقيعها بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة صناع الخير، لتقديم المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني والكليات التكنولوجية ضمن مبادرة "تكافؤ" لاختيار أفضل الطلاب المتميزين لمساعدتهم على استكمال دراستهم على مستوى التعليم الفني والكليات التكنولوجية، وفقًا لتميز وتطلع الطلاب الأحق بالمنح الدراسية فى تلك المجالات الفنية والتكنولوجية.



وجاء توقيع الاتفاقية خلال مشاركة مجموعة "إي فاينانس" كشريك استراتيجي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجي CairoICT2022، المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كضيف شرف المعرض فى دورته السادسة والعشرين وسط حضور مكثف للشباب والطلاب الأكثر اهتماماً بمختلف المجالات التكنولوجية.



وشهد التوقيع كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الأستاذ إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.



ويأتي ذلك فى إطار الدور التنموي الرائد لمجموعة "إي فاينانس" ودورها البارز فى مجالات المسئولية المجتمعية تماشياً مع توجهات الدولة المصرية فى دعم التعليم الفنى والكليات التكنولوجية وتنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث تقوم مجموعة "إي فاينانس" خلال مبادرة "تكافؤ"، بتقديم عدد من المنح الكلية والجزئية لسداد المصروفات عن نسبة من الطلاب المتفوقين وغير القادرين على سداد مصروفات التعليم.