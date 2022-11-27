الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعد ظهورها فى بلدان عربية.. تاج الدين يكشف أسباب انتشار الكوليرا

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الكوليرا لم يظهر في مصر، لكنه مرض موجود في العالم لم يختف تماما.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الكوليرا ظهر في  لبنان واليمن، وأخيرًا في الكويت، وهناك سببان لانتشاره أحدهما يعود لقضية المناخ، والتغيرات المناخية الحادة والشديدة.

وأردف "في أحد البلاد نتيجة ظروف مناخية وأمطار غزيرة وفيضانات ينتج عنها تشريد الآلاف، مياه الشرب والأكل غير صحي وهو أكبر مناخ يؤدي لانتشار الكوليرا".

ونوه أن معظم الأماكن التي انتشر فيها الكوليرا فيها اضطرابات سياسية ومهجرون، ناس تتعاطى مياه وطعام غير نظيف، وهو أكبر سبب لانتشار الكوليرا.

وأوضح أن خطورة الكوليرا إنها شديدة العدوى تسبب إسهالا قد يؤدي لجفاف شديد، وقد يؤدي للوفاة، ويمكن علاج الكوليرا من خلال أدوية ومحاليل لتعويض ما فقده جسم الإنسان من سوائل، مناشدًا المواطنين بالحرص على نظافة الأكل والشراب والأدوات. 

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