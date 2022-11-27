الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ فيروسات يوضح مجالات نجاح الدولة فى الارتقاء بالبنية التحتية للمستشفيات

جريدة الدستور
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كشف د. أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، عن جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالبنية التحتية للمستشفيات والقطاع الصحي بأكمله.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "Extra news"، مساء الأحد، إن الدولة المصرية نجحت في الارتقاء بالبنية التحتية للمستشفيات، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يهتم إلى حد بعيد بالمناحي جميعهم التي تؤثر في حياة المواطن.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بتطوير مستشفيات حديثة ونموذجية والتي تتم بهدف الوصول إلى تنمية الصحة الشاملة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي احتياجات كثير من المواطنين.

وأكد أن هناك خطة تطوير للمستشفيات العلاجية بهدف الوصول إلى تنمية الصحة الشاملة والعامة، من خلال توفير الأجهزة الضرورية التي تمس حياة وصحة المواطن المصري بصفة يومية مثل أجهزة التنفس الصناعي والغسيل الكلوي.

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