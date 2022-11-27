الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مستشار الرئيس للصحة يتوقع زيادة أعداد الإصابة بكورونا

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن أعداد الإصابة بكورونا منخفضة كثيرًا، لكن طالما أن الوباء موجود في العالم ومنظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاءه، فإن انتشار (كوفيد 19) سيكون مستمرًا. 

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدعم اللامحدود من الرئيس السيسي والحكومة أدى لانخفاض أعداد الإصابات والحد من انتشار كورونا: "لكن كورونا مستمرة، لا نستطيع أن نقول إنها انتهت، خاصة أن ملايين البشر تتحرك يوميًا".

وكشف عن وجود توقعات بزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الشتاء، مشيرًا إلى أن أسباب انتشاره في الشتاء، أن الجهاز التنفسي لا يستطيع التأقلم مع التغيرات في درجات الحرارة، وأنه توجد مجموعة من الفيروسات التنفسية كثيرة جدًا منها كورونا، والإنفلونزا بأنواعها، والفيروس الغددي والفيروس المخلوي.

واختتم تصريحاته: "دائمًا هناك رصد لأنواع الفيروسات المختلفة، وبالنسبة لانتقال العدوى فإنها يمكن أن تنتقل أحيانًا من ملامسة الأغراض المختلفة".

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