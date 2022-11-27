«مليونا جنيه غرامة العروض الوهمية».. انتهاء تخفيضات الجمعة البيضاء غدًا

تنتهي تخفيضات الجمعة البيضاء، غدا الإثنين، وتكثف الجهات الرقابية حملاتها على الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة للمستهلك من قبل المحال التجارية المشاركة في هذه التخفيضات.

وتشمل تخفيضات الجمعة البيضاء كثيرا من السلع والمنتجات مثل الملابس والمصنوعات الجلدية، والمفروشات، وكذلك الأدوات المنزلية وكثير من السلع، وتصل التخفيضات على بعض المنتجات إلى 70%.

وطالب جهاز حماية المستهلك، "التجار والموردين" بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين، وأن يكون السعر شامل الضرائب، محذرا المخالفين من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.

ونصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتأني في الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء ، لضمان الحصول على سلع جيدة بتخفيضات حقيقية، وتجنب الوقوع في فخ الغش التجاري، والتخفيضات الوهمية ومراعاة الآتي:

1-التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة خلال عروض الجمعة البيضاء.

2- التأني أثناء عملية الشراء، خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء".

3- ضرورة الحصول على فاتورة الشراء، لضمان حقوق المستهلك في حالة وجود أي عيب بالمنتج.

4- التوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية الموثوقة ذات السمعة الطيبة، والأسماء المعروفة.

5- عدم الانخداع بالإعلانات المضللة، أو الانسياق وراء العروض الوهمية.

6- الشراء من المحال الملتزمة بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده.

7- التأكد قبل الشراء أن يكون سعر السلعة شامل الضرائب.

8- التأكد قبل الشراء من تطبيق المحال سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.