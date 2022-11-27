تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022 وأهم برامجها

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022 من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2022

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى كل ما يحيط بهذا الموضوع من تفاصيل

التردد الجديد للقناة: 11411

القمر الصناعي: النايل سات

ومعدل الترميز خلال التردد الجديد : 30000

بينما معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تخصص قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة متخصصة فى صناعة الأفلام الوثائقية تتناول مواضيع عن الطبيعة والثقافة ومواضيع عن التاريخ وأخرى عن العلوم .

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك بعدة لغات بينما النسخة العربية تبثها قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبى.

أسماء مجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك

من مجموعاتها قنوات: “ناشونال جيوغرافيك ميوزيك و جونيور و إتش دي و أدفانشر و ويلد و موندو و كل منهم تخاطب فئة معينة”.

تطبيقات القناة

وتهتم القناة بمواكبة النواحي التكنولوجية حيث أتاحت تطبيق لها على الهواتف الذكية يستطيع المشاهد رؤية القناة بعدة لغات من خلال إنزال هذا التطبيق على هاتفه وكذلك يمكنه مشاهدة برامجها المختلفة .

تاريخ قناة ناشيونال جيوغرافيك

أنشأت القناة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2004، واهتمت بعرض البرامج الوثائقية مما يجعلها مختلفة عن غيرها من القنوات واتجهت الاهتمام بمواضيع الثقافة والبيئة وأخرى فى التاريخ واخرى فى العلوم وتعتبر هي القناة الأولى في عرض البرامج الوثائقية على قمر النايل سات.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

"قصة الإله"

من البرامج التى أحدثت صدى واسع وحققت نسبة مشاهدة عالية البرنامج الوثائقي "قصة الإله" والذي يقدمه العالمي "مورجان فريمان" وتدور في 6 حلقات وتطرح مجموعة من القضايا مثل "المعجزة، الإيمان، الصلاة… إلخ" من خلال وجهات النظر الدينية المختلفة منها "ديانة"اليهودية و“ديانة” المسيحية والإسلام، الهندوسية، والبوذية.

وكذلك برنامج "أساليب البقاء" و" أسرع أفعوانيان فى العالم" و "ألعاب العقل " "أمن المطارات" " وتحت تهديد الأنقراض" و"وحوش السماء" .

والنسخة العربية من القناة يتم بثها من دولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة اسم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبى .

وتبث القناة بمختلف اللغات فيما يقرب من 62 دولة حول العالم .