الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«اقرأ وارتقي» تكرم 70 من الدفعة الثالثة لحفظة القرأن الكريم بالجيزة

جريدة الدستور
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كرمت مؤسسة اقرأ وارتقي بالشوبك الشرقي، بمركز الصف، التابع لمحافظة الجيزة، 70 طالبا وطالبة من حفظة القرأن الكريم، وهم خريجوا الدفعة الثالثة للمؤسسة، وذلك بحفل أقيم في مسجد العزبة الكبيرة بقرية الشوبك الشرقي.

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وقد حضر الحفل، النائب عمرو كمال العربي حامد، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد عمر محمد استاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور محمد محمود الاعرج استاذ التفسير وعلومه كليه اصول الدين جامعة المنصورة، الدكتور عادل عبدالله هندى استاذ الثقافة الاسلامية بكلية الدعوة الاسلامية بجامعة الازهر الشريف، الحاج محى الزيدى عضو مجلس الشعب والشورى الأسبق، الدكتور علاء جاويش الأمين العام للجمعية الشرعية، الشيخ صبحى سيد مدير أوقاف الصف ثان، فضيله الشيخ عبد الغنى حبيب مفتش بالأزهر الشريف.

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وبدأ الإعلامي محمد عبد الظاهر، الحفل بتلاوة القرأن الكريم، تلاه كلمة لحضور المنصة لفضل حفظ القرأن الكريم وأهميته على المجتمعات، ثم قام الحضور بتسليم الجوائز للطلاب الحاضرين الحافظين لكتاب الله وتهنئتهم.

حفظة القرآن حفظة القرآن الكريم الشوبك الشرقي محافظة الجيزة مؤسسة اقرأ

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زيارة لميدان العتبة

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