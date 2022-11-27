تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمة الرشوة لـ1 ديسمبر

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بتهمة الرشوة والفساد، لجلسة الخميس ١ ديسمبر المقبل، لسماع شهود النفي وفض الأحراز.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

وناقشت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم، الشاهد الأول والثاني في القضية.

وأكد أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات إسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية، وجاء ذلك خلال نظر المحكمة للقضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.