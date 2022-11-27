حبس صاحب مطبعة بتهمة تزوير مستندات رسمية فى الطالبية

قررت النيابة العامة، حبس صاحب مطبعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، خصوصًا الشهادات الجامعية وبيعها مقابل أجر مادي لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة، في منطقة الطالبية.

وكشفت الأجهزة الأمنية، في وقتٍ سابق، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية، بشأن قيام أحد أصحاب المطابع بالمنطقة ذاتها، بعمليات التزوير في المستندات الرسمية، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض عليه.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، بغرض الحصول على أموال طائلة.