الكرملين: لن نصدر النفط والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف لأسعار الطاقة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا لن تصدر النفط والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف لأسعار الطاقة.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال بيسكوف: "نبني أفعالنا على تصريح الرئيس بوتين بأننا لن نتاجر في النفط ومنتجات النفط أو الغاز مع هذه البلدان -التي تفرض قيوداً على الأسعار- ،ومن ثم فهذا هو موقفنا في الوقت الحالي"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو تتابع المناقشات الدائرة حول تحديد سقف للأسعار.

وتابع: "هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار، لذلك فإنه باتباع المسار الذي حدده الرئيس بوتين ،تعلمنا بالفعل أن نكون عقلانيين وأن نتبع أهدافنا..المصالح فقط".