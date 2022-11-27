الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولى خطواتها لاستعداد امتحانات الشهادة الاعدادية، حيث أعلنت بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية عن طريق الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالاعلان عن الرابط عبر موقعها الرسمى على الرابط التالىي:https://moe.gov.eg/

وأعلنت وزارة التعليم عن الأوراق المطلوبة من الطلاب لتسجيل استمارة الشهادة الثانوية وهما كالتالى: 

_3 صور شخصية خلفية بيضا مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
_ أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات والتي يتم سدادها في مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
_أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.
_ صورتان من شهادة الميلاد للطالب.
_ طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.
_ استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

_ تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.
_سيتم  ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2022-2023

شدد د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية وخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضلًا عن تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

استمارة التقدم للامتحان https moe gov eg الاستمارة الالكترونية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الد الدكتور رضا حجازي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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