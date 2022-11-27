مثال يحتذى به.. مُنتدى شباب العالم يستعرض رحلة نجاحه فى قمة فوربس

شارك منتدى شباب العالم في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين في نسختها الأولى والمُنعقدة بمدينة الجونة المصرية، والتي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام بين ٢٤ و٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ في الحرم الجامعي بالجونة، وبُمشاركة فعالة لعدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات في مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال جلسات قمة فوربس شارك مجموعة من الشباب من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كمتحدثين؛ وذلك لاستعراض رحلة نجاح منتدى شباب العالم في نسخه الأربع السابقة، والسمة المميزة لكل نسخة منها، بالإضافة إلى الحديث عن دور منتدى شباب العالم في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ مع استعراض نماذج نجاح مُلهمة لهذه الشركات الناشئة، كما تحدث شباب المنتدى عن الفعاليات الجانبية التي تُقام على هامش منتدى شباب العالم والتي تعتمد بشكل كبير على الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال والشباب المُبتكر، وكذلك نماذج المحاكاة المحلية والدولية التي يعقدها الشباب على هامش منتدى شباب العالم في نسخه المختلفة، بإلإضافة إلى الإشادات الدولية عن منتدى شباب العالم واعتماده من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية معتمدة للحديث عن قضايا الشباب في العالم.

كما شهد الجناح الخاص بمنتدى شباب العالم والمُقام ضمن فعاليات قمة فوربس إقبالًا كبيرًا من المشاركين من رواد الأعمال، وقام فريق منتدى شباب العالم بالرد على كل استفسارات المشاركين حول النسخة المقبلة من المنتدى وكيفية التسجيل للمشاركة الفعالة.

وعلى هامش قمة فوربس الشرق الأوسط وقّع منتدى شباب العالم برتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط، وقد شهد التوقيع عن المنتدي الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومن جانب مؤسسة فوربس خلود العميان المدير التنفيذي لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط.

ووفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، ستكون مؤسسة فوربس الشرق الأوسط أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، مما سيحقق تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وفعالياته على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما ستمتد الشراكة بين الجانبين لتشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع الفئات الشبابية المختلفة على الإبداع، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات المنتدى من جلسات وورش عمل وغيرها.

تأتي هذه الشراكة في إطار الاهتمام المشترك بين الجانبين بدعم الشباب وريادة الأعمال والابتكار، حيث أشادت مجلة فوربس الشرق الأوسط بالدور الفعال الذي يقوم منتدي شباب العالم في دعم ريادة الأعمال من خلال منصاته المتعددة.

وقد تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة عام ۲۰۲۱.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر أربع نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. و2021 ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.