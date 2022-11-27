اكتشاف مواهب ومحاضرات ثقافية وأنشطة متنوعة بـ«ثقافة شمال سيناء»

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم القناة وسيناء، برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

واستكمل قصر ثقافة العريش نشاطه باكتشاف وتنمية موهبة في الإلقاء للطالب عبدالرحمن سيد، بقصيدة عنوانها "كيف أبدأ؟" أدارتها الفنانة إيناس سمير، مدير قصر الثقافة.

بينما قدم قصر ثقافة الشيخ زويد، محاضرة ثقافية بعنوان "الصحة الإنجابية والصحة العامة للمرأة" ألقاها أشرف خيرت مدير القصر.

وقدّم بيت ثقافة المساعيد برئاسة أحمد صابر، مسابقة في المعلومات العامة ألقاها سما محمد، من رواد البيت.

كما نفذت المكتبة العامة بالعريش، برئاسة محمد الصياد، محاضرة توعوية للمرأة حول "المرأة وكيفية محافظتها الشخصية" ألقاها الشيخ عبدالسلام محمد، أدارها عادل عروج مسئول النشاط.

فى جانب آخر، قام بيت ثقافة قاطية برئاسة أحمد عبد الصاحى، مسابقة ثقافية في المعلومات العامة لرواد البيت أدارها عبدالعزيز أبو جرير مسئول النشاط.