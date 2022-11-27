الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية لدعم غير القادرين فى كفرالشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات "الأورمان" عن تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتيّ الضوافرة والشهابية مركز بلطيم، وقريتي المحاز الغربي والمناوفة مركز الحامول، وقريتي الدقاينة والنواصرية مركز مطوبس في محافظة كفرالشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن القافلة قامت على مدار يوم كامل بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، حيث تم توفير انتقالات المرضى من ذوي الهمم وكبار السن وغير القادرين ذهابًا للمستشفى وعودة لقراهم.

وأوضح أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال– باطنة– مسالك)، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد وكيل وزارة التضامن، بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكداً  توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وفى سياق متصل، أضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام "الأورمان"، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

التضامن التحالف الوطني كفر الشيخ مرضى الأورمان

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