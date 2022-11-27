الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البيئة: ربط محطة كهرباء كفر البطيخ وشركة أسيوط لتكرير البترول بمنظومة الرصد الإلكترونية

ربط محطة كهرباء
ربط محطة كهرباء كفر البطيخ
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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، والتركيز على قطاعى الطاقة والنقل، قام جهاز شئون البيئة، بالانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء كفر البطيخ بمحافظة دمياط حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة ، وتم رصد كلا من الجسيمات الصلبة الكلية واكاسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون  والظروف المرجعية، وبهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمدينة دمياط عدد  3 منشآت، بعدد ( 13 ) مدخنة.

وفى سياق متصل تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط ، حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة ، كما جرى رصد كلا من (اكاسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون  والظروف المرجعية)، وبهذا  الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط عدد (4) منشآة  بعدد (36) مدخنة.

هذا وقد وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية عدد (91) منشأة  تمثل 451 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

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