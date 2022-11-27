الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع حلول فصل الشتاء.. أفضل مشروبات طبيعية للوقاية من الفيروسات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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الفواكه والخضروات مليئة بالطاقة والمغذيات، وبالتالي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة ومناعة قوية، إذ أن تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات هو أفضل طريقة لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمعادن.

وبحسب موقع timesofindia، فإن الفيروسات تؤثر على جهازنا الهضمي وتسبب تلف الأنسجة والتهاب المعدة، ولكن الخضروات والفاكهة الطازجة يمتصها الجهاز الهضمي بسهولة وتوفر للفرد تأثيرًا علاجيًا ومهدئًا.

وتعتبر العصائر طريقة رائعة للشعور بالحيوية، حيث يتم امتصاصها في مجرى الدم بسرعة، وبالتالي تساعد في التعافي بشكل أسرع من الفيروسات.

يمكن لشرب عصير الخضار والفواكه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم أن يدعم جهاز المناعة ويقلل الالتهاب، وفيما يلي قائمة بـ 6 عصائر يمكن للمرضى الذين يتعافون من الفيروسات، التفكير في تناولها:

عصير الطماطم بالنعناع

عصير الطماطم بالنعناع غني جدًا بمضادات الأكسدة ويساعد على تنظيم الهضم، ولتحضير عصير الطماطم في المنزل، امزج 4 حبات من الطماطم مع 8-10 أوراق نعناع مع كوب من الماء، ويمكن أن تساعد إضافة بعض الملح والليمون والفلفل الأسود في تحسين مذاق العصير وتغذيته.

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عصير جزر وشمندر وزنجبيل

يساعد الجزر والبنجر في إزالة السموم من الجسم ودعم صحة الكبد، وعصير الأملا غني بفيتامين C ورائع لتعزيز المناعة، ولتحضير العصير، امزجي 2 حبة جزر مفرومة، وحبة بنجر، وقطعة من الزنجبيل، ثم أضف عليهم بعض عصير الليمون وهو جاهز.

ليمون حلو وأناناس وتفاح أخضر

يعتبر هذا العصير مصدر قوة لفيتامين سي والكالسيوم، ويساعد العصير في تحسين جهاز المناعة ويساعد على الهضم، ولتحضير العصير، امزجي 2 من الليمون الحلو، مع 250 جرام من الأناناس والتفاح الأخضر المفروم، ويمكنك إضافة بعض الملح الصخري أيضًا.

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كيوي وفراولة وبرتقال

العصير مليء بمضادات الأكسدة ورائع لتقوية جهاز المناعة، ويساعد في إدارة مستوى ضغط الدم ويساعد على منع المزيد من المرض، ولتحضير العصير، خذ كوبًا من الفراولة، وثمرتين من الكيوي المقشر، وثمرة برتقال مقشر، ونصف كوب ماء، وملعقة صغيرة من العسل، واخلطهم معًا.

الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال

تحتوي كل هذه المكونات على مركبات مضادة للالتهابات لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، ولتحضير العصير، وامزج جميع المكونات وامزجها، وبذلك يكون العصير جاهز.

خيار وسبانخ وكرفس وزنجبيل وليمون

الخضراوات وتناولها أمر لا بد منه في نظامنا الغذائي اليومي لدعم صحتنا العامة، ويساعد في تقليل الالتهاب ويحسن الهضم، ولتحضير العصير، اخلطي قطعتين من الخيار المقشر، و 100 جرام من أوراق السبانخ، و 4 أعواد كرفس، وقطعة من الزنجبيل.. ويمكنك أيضًا إضافة بعض عصير الليمون.

فصل الشتاء أفضل مشروبات طبيعية التهاب المعدة الجهاز الهضمي عصير الخضار

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