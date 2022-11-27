زراعة أشجار وتطوير الطرق وإنشاء محاور جديدة في كفر الشيخ

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف، وزراعة الأشجار، وتطوير ميادين، وإنشاء محاور جديدة، وحملات نظافة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال تطوير الميادين وإنشاء محاور مرورية جديدة وتوسعة مدخل المدينة طبقًا للرسومات الهندسية والفنية المعتمدة من جهاز التنسيق الحضاري بالمحافظة بميدان المسلة، وتعديل مدخل مجمع المواقف مع ازدواج مدخل من الاتجاهين مع تعديل خطوط المياه وكابلات الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، ري الأشجار اليوم، على الرافد الدولي أمام قرية الوزارية، وأعمال الرصف الموجودة بطريق 56 والتابعة لمديرية الطرق، كما تابع الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة وذلك بالتواصل مع المواطنين ميدانيًا.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تسوية وتمهيد الشوارع، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي معوقات أو مشاكل بالطريق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من تمهيد وتسوية شارع بورسعيد والموقف العمومي، ورفع الأتربة وتراكمات القمامة بشوارع وميادين بيلا، بالاستعانة باللودر والمعدات الخاصة بمجلس مدينة بيلا.

وتفقد ياسر سعد خداش ،رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال المجزر، وتابع عمليات الذبح الذي تتم فيه، كما تابع حملات النظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة، كما تفقد المقلب العمومي للقمامة، ومتابعة نقل السيارات، موجها بتيسير عمل السيارات التي تنقل القمامة من مدينة مطوبس وقرى المركز، كما تابع المشروعات الخدمية التي تشهدها قرى مطوبس ضمن مشروعات حياة كريمة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد وخوفا علي صحة وسلامة المواطنين.