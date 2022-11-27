الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير: مصر تسير فى اتجاه الاقتصاد الحقيقى القائم على الإنتاج «فيديو»

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسير على نهج وضعته في استراتيجيها الوطنية للاتجاه إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج، مشيرًا إلى أننا كانت لدينا بينة تحتية غير صالحة للاستثمارت وإقامة المشروعات القومية.

 

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا شهدنا في إحدى الفترات خروج المستثمر الأجنبي وتعطل عدد كبير من المصانع، إلى جانب زيادة تسريح العمالة، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية وسياسية نتيجة عدم الاستقرار الذي تعرضت له مصر من عام 2011 حتى 2013.

 

الدولة المصرية رسمت خطة جديدة واستراتيجية

 

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية رسمت خطة جديدة واستراتيجية، وهو ما يُطلق عليها الجمهورية الجديدة، حيث إننا شهدنا مشروعات قومية قامت بها الدولة وليس للقطاع الخاص دور بها لارتفاع تكلفتها العالية وضروة وجود بنية تحتية لها، لذلك تحملت الدولة العبء الأكبر في إقامة هذه المشروعات التي تمثل شرايين التنمية وبدايتها.

 

وأوضح أن أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة هي إقامة 7000 كيلومتر طرق جديدة، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية، فضلًا عن محطات الطاقة وغيرها، حيث إن تلك الأمور هي بنية أساسية، مشيًرا إلى أن الدولة اتجهت لفكرة التكامل مع القطاع الخاص.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقوبات والثغرات التي كانت موجودة بقانون الاستثمار تم تلاشيها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك كان له مردود إيجابي للغاية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خبير مصر اتجاه الاقتصاد الحقيقي الانتاج تسير

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