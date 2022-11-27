مباراة وادي دجلة أول مهمة رسمية لطارق السيد المدير الفني الجديد لفريق النصر

يبدأ طارق السيد نجم الزمالك السابق مهام عمله كمدير فني لفريق النصر الذي يلعب في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني بعدما نجح مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق في التعاقد معه لقيادة الفريق خلفا لياسر رضوان الذي تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام منتخب السويس يوم الجمعة الماضي فى الأسبوع السابع بعدما قاد الفريق في 7 مباريات حقق خلالها فوزا واحدا على العبور والتعادل مع مستقبل وطن وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة واحدة 1-1 ونال 4 هزائم أمام إف سي زد 1-2 والاتصالات بهدفين نظيفين وإيسترن كومباني ومنتخب السويس بنتيجة واحدة 1- صفر ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

ويضم تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق النصر كل من طارق السيد المدير الفني ورحيم عبدالحق مديرا للكرة ومحمد حسن ميدو مدربا عاما وحازم ممدوح مدربا ومحمد عبدالعال مدربا لحراس المرمي وأشرف حامد المدير الإداري ويوسف يسري محلل الأداء.

جاء تعاقد إدارة نادي النصر مع طارق السيد بعد سلسلة من المفاوضات انتهت بالتوافق على جميع شروط التعاقد وسيقود طارق السيد وجهازه المعاون تدريب اليوم استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل في الأسبوع الثامن.

طارق السيد أعرب عن سعادته بالعودة لتدريب فريق النصر مشيرا الى أنه حقق نتائج جيدة معه الموسم الماضي قبل أن يرحل لتدريب الترسانة.

وأكد طارق السيد أن الوضع الحالى للفريق لايليق باسم النادي والجهود الكبير الذي يبذله مجلس الإداؤرة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق ولا إمكانات اللاعبين وأنه سيبذل قصارى جهده لقبادة اتلفريق للوصول لمركز متقدم في جدول المجموعة الثانية.

طارق السيد مواليد 9 أكتوبر 1978 وتولى تدريب عدد من أندية دوري القسم الثاني منها المنيا والنصر والترسانة وبالتالي فهو ليس غريبا على نادي النصر ويعرف كل شيىء عن لاعبيه.