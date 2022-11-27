يوفر صندوق التمويل العقاري العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين وخاصة الراغبين في الحصول على شقق التمويل العقاري، ويأتي توفير خدمات صندوق التمويل العقاري الكترونيًا في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة الخدمات التي يتم تقدميها للمواطنين.

وأحد أهم الخدمات التي يوفرها الصندوق هذه الفترة هي الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي والتي يتم تسليم بعض الوحدات بها ، كما يتم الاستعلام عن قبول أو رفض طلب الاعلان الأخير وهو الاعلان 16 شقق الاسكان الاجتماعي وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن حالة الطلب

تبدأ خطوات الاستعلام عن حالة الطلب بزيارة الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login?ReturnUrl=%2fChangeUnit%2fComp_CompInvestigation%2fIndex

ثانيًا : اختيار «الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي».

ثالثًا : تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقم.

رابعًا: إدخال البيانات المطلوبة.

خامسًا: الضغط على زر تسجيل الدخول.

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي

يوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الخدمات الالكتروني للمواطنين، ومنها خدمات الصندوق، مركز خدمة المواطنين والتى توفر طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور.

خاص بالحالات المرضية فقط، وطلب رفع / استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، و طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلب إعادة الاستعلام الميداني، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة، وطلب تنازل عن إعلان سابق، وطلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية، طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص، تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات، طلب تغيير جهة التمويل.

كما يتيح موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمات الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الإجتماعى، يمكنك الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى، الشكاوى والمقترحات، التقديم على الشكاوي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا خلال أيام العمل الرسمية.

كما يوفر للمواطنين نتائج الفرز والتظلمات لمشروعات حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنة، احصائيات الموقع، والمناقصات، كما توفر خدمة الوظائف الخالية.