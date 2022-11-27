القوى العاملة: انتهاء برنامج للتدريب المهنى فى حوش عيسى

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الدورة التدريبية فى مجال الطاقة الشمسية التى تم تنفيذها بمركز التدريب بحوش عيسى، وعمل التقييم النهائى لـ10 متدربين على برنامج الطاقة الشمسية تنفيذًا لخطة التدريب المهنى 2022/ 2023، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة.

وأكد عثمان عبدالرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، أن جميع الدورات التدريبية بالمركز تقدم مجانية للمتدربين على المهن التي تتطلبها سوق العمل داخل المحافظات للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة، مع توفير العديد من المزايا للملتحقين بالتدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة، التقدم بمراكز التدريب أو مديرية القوى العاملة بالبحيرة إدارة التدريب المهني، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب، وحضر التقييم منى على زين العابدين، وكيل المديرية، ومحمد عاشور، مدير مركز التدريب، وهناء السنباطى من العاملين بالمديرية.

وكانت قد أجرت مديرية القوى العاملة في الإسكندرية زيارة ميدانية لشركة «هيونداي» التابعة لمجموعة «غبور» للسيارات، ومتابعة الشباب الخريجين وعددهم 16 متدربًا بعد انتهاء تدريبهم في مراكز التدريب التابعة للمديرية، وبدء التدريب العملي بالشركة، على مهنة ميكانيكى سيارات، للتعرف على أحدث التقنيات الحديثة والتطورات التكنولوجية في صناعة السيارات من واقع سوق العمل.

وأوضح مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ زيارة لمواقع العمل بشركة هيونداي للسيارات، واستقبله مسئولو المنشأة، مقدمين الترحيب له والشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة، مشيدين بدورها الرائد فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظات.