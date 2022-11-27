الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الحرب المفتوحة».. منافسة بين كبار أوروبا لضم «إندريك» مهاجم بالميراس

فيليبي إندريك
فيليبي إندريك
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تواصل كبار الأندية الأوروبية بحثها عن صفقات جديدة ومميزة لتدعيم صفوفها في مختلف المراكز خلال الفترة المقبلة.

منافسة شرسة بين كبار أوروبا بضم فيليبي إندريك

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن كبار الأندية الأوروبية في التعاقد مع الشاب البرازيلي فيليبي إندريك، مهاجم بالميراس، خلال الفترة المقبلة، وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ووصفت الصحيفة الإسبانية المنافسة بين الناديين بـ«الحرب المفتوحة»، في ظل رغبة كلاهما في الحصول على خدمات إندريك بعد تألقه مع ناديه بالميراس خلال الفترة الماضية، كذلك نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخلت في سباق التنافس أيضًا، وترغب في التعاقد مع إندريك، حيث قدمت عرضًا رسميًا يبلغ قيمته 80 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إندريك يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع بالميراس يبلغ قيمته 60 مليون يورو، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2025.

وأكدت الصحيفة، أن إندريك لن يكون قادرًا على الرحيل عن صفوف بالميراس حتى صيف 2024، ولكن قدراته في الملعب جذبت أنظار كبار الأندية الأوروبية.

وأوضحت صحيفة "آس" في تقريرها، أن ريال مدريد يرى أن إندريك يناسبه في خططه المستقبلية، في ظل محاولات النادي لتجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما لعام إضافي.

من جانبه، قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قد تحدث عن صفقة إندريك، قائلًا: "لقد تحدثنا مع والد إندريك وكذلك مع اللاعب، شرحت لهم المشروع، نحن نريده، فهو من أفضل المواهب في الوقت الحالي".

وتابع: "إندريك من نوع اللاعبين الذين نحتاجهم، آمل أن ينضم إلى برشلونة، الأمر متروك له لاتخاذ القرار".

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 35 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط.

فيليبي إندريك بالميراس إندريك تشيلسى ريال مدريد برشلونة باريس سان جيرمان

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