«الأسئلة من المنهج المقرر».. أبرز قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قرار هام للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يخص امتحانات الصف الثالث الثانوي، قبل عقد المؤتمر الصحفى غدًا، للإعلان عن كافة التفاصيل.

قالت المصادر فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه بالنسبة لاختبارات الصف الثالث الثانوي العام، تم تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة، وكذا آلية وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات.

وأكدت، أن الوزير أعطى تعليماته بالتأكيد على أن الأسئلة تأتي في إطار المنهج المقرر لكل مادة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواصفات الأولية لامتحانات الثانوية العامة وهى كالتالي:

1- الامتحان أوبن بوك

2- إمكانية الاستعانة بكراسة المفاهيم

3- الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد

4- أسئلة مقالية لا تتعدى 15٪ من الامتحان، حسب طبيعة كل مادة

5- الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت

6- الإجابة على الأسئلة المقالية القصيرة كراسة الأسئلة

7- التصحيح «إلكترونيًا».. ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح

8- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

9- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

10- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد مؤتمر صحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا، للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة.