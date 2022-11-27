الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

50 ألفا لكل لاعب.. رشوة لاعبي شباب طامية تصل النيابة العامة واتحاد الكرة

فؤاد سلامة مع لاعبي
فؤاد سلامة مع لاعبي طامية
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في واقعة غريبة على الكرة المصرية، قرر مجلس إدارة مركز شباب طامية بالفيوم التقدم ببلاغ للنيابة العامة وشكوى لاتحاد الكرة بشأن واقعة الرشوة التي تعرض لها لاعبو الفريق قبل مباراة الألومنيوم التي أقيمت يوم الخميس الماضي في الأسبوع السابع للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني.

وكانت الشؤون القانونية بمركز شباب طامية قد قامت بالتحقيق في الواقعة التي سبقت مباراة الفريق مع الألومنيوم بعدما قام أحد لاعبي الفريق بتقديم مقطع صوتي متداول لمدربه فؤاد سلامة يتضمن طلب أحد الأشخاص من لاعبي شباب طامية الهزيمة أمام الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل مبلغ مالي يصل الى 50 الف لكل لاعب علما بأن المباراة انتهت بفوز الألومنيوم 3-1.

وبعد الاستماع لأقوال اللاعبين قامت لجنة الشؤون القانونية بعرض نتائج التحقيقات على مجلس إدارة المركز الذي قرر إحالة التحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الواقعة وتقديم شكوى لاتحاد الكرة.

من جانبه أكد فؤاد سلامة المدير الفني لفريق شباب طامية أنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص مع الحارس البديل للفريق وقام هذا الشخص بعرض مبلغ 50 ألف جنيه مقابل الهزيمة أمام الألومنيوم بثلاثة أهداف.

وأضاف سلامة أن الحارس قدم له التسجيل الصوتي خوفا من كشف أمره بعد تسريب معلومات عن قيام هذا الشخص بالاتفاق مع 4 من لاعبي الفريق تم استبعادهم من المباراة مما أثر على الأداء وكان سببا في الهزيمة.

وأشار فؤاد سلامة الى أن المبلغ الذي تم عرضه على اللاعبين يعتبر كبيرا خاصة أن قيمة عقود اللاعبين لا تتجاوز 1000 جنيه مشيرا إلى أن المخطئ يجب أن ينال عقابه لأن كرة القدم رياضة ومنافسة شريفة بين كل الفرق.

دوري القسم الثاني مجموعة الصعيد مركز شباب طامية الالومنيوم فؤاد سلامة

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وائل لطفي

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