إصابة 7 طلاب فى انهيار سور مدرسة بالغربية.. والنيابة تعاين

انتقل فريق النيابة العامة في طنطا بالغربية، اليوم الأحد؛ لمعاينة موقع انهيار سور مدرسة بقرية دمرو للتحقيق في الحادث، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود عيان الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين.

كانت مدرسة جمال عبدالناصر التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية بقرية دمرو في المحلة، شهدت إصابة 7 أطفال جراء انهيار سور المدرسة نتيجة التدافع المفاجئ.

تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.