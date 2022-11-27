الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغيطي: المجتمعات العمرانية توافق على طرح مناقصة لتأمين معدات جهاز العبور

الغيطي
الغيطي
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أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح أعمال التأمين الشامل لمعدات وسيارات وموتوسيكلات الجهاز، وذلك من خلال مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وذلك عبر تطبيق عدة شروط. 

 

تفاصيل طرح الحصول على مناقصة للتأمين الشامل على معدات وأجهزة جهاز العبور 

 

وأفاد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها كما يقدم العطاء بمظروفين والآخر للعرض المالى باسم المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة العبور،  ويرفق بالمظروف وعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، موضحا أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة قد تصل إلى 20 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي. 

 

وأضاف رئيس جهازتنمية مدينة العبور، أنه ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء  الموافق 13 ديسمبر 2022 الساعة 12 ظهر بمقر الجهاز، بينما تعقد جلسة فتح اللمظاريف الفنية يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 الساعة 27 ديسمبر بمقر الجهاز .

وأردف، أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، موضحا أن هذه المناقصة تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به. 

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد كما تسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتها التابعة.

العبور طرح أعمال التأمين لمعدات سيارات الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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