وصول فريق الألعاب الجوية البريطانى للمشاركة فى Hurghda Air Show 2022 بسهل حشيش

وصل فريق الألعاب الجوية البريطاني (RED ARROWS) إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ العرض الجوى (Hurghda Air Show 2022) فوق مدينة سهل حشيش فى الثلاثين من نوفمبر الجارى.

ويشارك فريق السهام الحمراء البريطانية مجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars)، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددًا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، كما تشارك وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم الحدث الذى يلقى صدى واسعا داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة.