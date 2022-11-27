«الداخلية» تنفي شائعات «الإرهابية» بتجمع الأهالي أمام مستشفى عقب مقتل شاب بالقليوبية

أكدت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»، أنه لا صحة لما تم تداوله من مقطع فيديو على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله بتجمع عدد من الأهالى أمام إحدى المستشفيات عقب مقتل شاب بـ 9 طلقات نارية إثر مشاجرة مع آخرين في محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 نوفمبر الجارى، استقبل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، شاب مصاب بعدد من الطلقات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بدائرة القسم وتوفى إثر إصابته وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وعندما حضر عدد من أهليته لإستلام الجثمان، أبلغ الأمن الإدارى بالمستشفى الحاضرين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية بالنيابة العامة قبل إستلام الجثمان وتم صرفهم.