محافظ المنوفية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بمقر مكتبه بالديوان العام، وتأتي تلك الزيارة على هامش تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية المكثفة التي تنفذها اللجنة الوطنية التنسيقية بمختلف أنحاء الجمهورية؛ للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع بأسره.

وحضر اللقاء محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ.

ورحّب محافظ المنوفية، بالسفيرة على أرض المحافظة، مشيدًا بالدور الرائد والحيوي للجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال فريق عمل وطني من الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والحيوي وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية كون الهجرة غير الشرعية ظاهرة تهدد أمن وسلامة المجتمع، وقدَّم المحافظ، درع المحافظة للسفيرة؛ تقديرًا لمجهوداتها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، أشادت السفيرة نائلة جبر، بمجهودات محافظ المنوفية، ودعمه في تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة، لا سيما برنامج "مشروعك" للمساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من أبناء المحافظة بهدف التصدي لتلك الظاهرة السلبية، فضلًا عن بحث أوجه التعاون المشترك للتوسع في إقامة العديد من البرامج التوعوية؛ لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق مردود التنمية المنشودة.

وعقب الاستقبال، تم عقد لقاء بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب رؤساء جامعتي المنوفية والسادات لشؤون الطلاب، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ورجال الدين ، ومنظمات المجتمع المدني، ومنسقة المشروع ، وعضو اتحاد المحامين العرب ، ومدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة ، حيث تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي لوسائل الإعلام وكذا دور رجال الدين في تسليط الضوء على خطورة الهجرة وأنها لا تتناسب مع ما يدعو إليه مختلف الأديان السماوية ، كما تم مناقشة أوجه التعاون بين مديرية القوى العاملة والجامعات بالمحافظة للتعريف بالهجرة ومخاطرها بين الطلاب والشباب وكذا مراكز التدريب المهني التي تهدف إلى تدريب الشباب وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم.

هذا ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة والبدائل المتاحة بقصر ثقافة مدينة شبين الكوم ، وكذا تنظيم يوم توعوي بأحد مراكز الشباب ويضم أنشطة ومسابقات مختلفة للشباب والأطفال وذلك على مدار (3) أيام متتالية.