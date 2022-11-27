الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عملياً فى المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ. ح طارق الشاذلي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل المنطقة المركزية العسكرية وأن رجال المنطقة سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق جميع المهام المكلفين بها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، تلا ذلك استعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة بالبيان، مشيدًا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ جميع إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مجمعًا للصناعات يضم هنجرًا لإصلاح الدبابات وورشًا لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات.

حضر إجراءات البيان وتفقد مجمع الصناعات عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.