الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب لهو الأطفال.. إحالة سائق شرع في قتل جاره بمدينة بدر للجنايات

مشاجرة
مشاجرة
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أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، سائق "توكتوك" لتعديه على جاره بالضرب بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب لهو الأطفال بمدينة بدر، لمحكمة الجنايات.

 كان ضباط مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقوا إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبال أحد الأشخاص، مصابا بجرح شبه نافذ أعلى البطن إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال المُصاب، قرر بقيام "سائق "توك توك" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض -سكين- بسبب حدوث مشاجرة بين أنجالهما أثناء لهوهم أمام العقار سكنهما، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سلاح أبيض مشاجرة لهو الأطفال بدر محكمة الجنايات

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