بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بذكرى ميلاد القديسة جان أنتيد

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بذكرى ميلاد القديسة جان أنتيد، شفيعة راهبات المحبة للقديسة جان أنتيد، وذلك بكنيسة مدرسة القديسة آنا، بالظاهر.

وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة، حيث أكد أهمية عيش المحبة في حياتنا بالأعمال، لا بالأقوال. وعقب الذبيحة الإلهية، قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بافتتاح المعرض الخاص بالمدرسة.

واحتوى هذا المعرض على عدد من التصميمات المختلفة، التي أعدها طلاب مدرسة القديسة آنا، لتمثل رسالة حياة القديسة جان أنتيد، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية الأخرى، تزامنًا مع المشروع التربوي للمدرسة خلال هذا العام "نتعلم ونعيش كأصدقاء للبيئة".