الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الزائر الرسولي بأمريكا وكندا يشارك في حفل تسليم إيبارشية تورنتو للأنبا أرشيليدس

جان ماري شامي
جان ماري شامي
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شارك الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأمريكا وكندا، في حفل تسليم إيبارشية تورونتو لنيافة الأنبا أرشيليدس، من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جاء بحضور القمص فادي سعدي، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بتورنتو، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى السفير أحمد حافظ، السفير المصري، بكندا، والقنصل محمد فخري، القنصل العام لمصر، بكندا، والشخصيات الأخرى.

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