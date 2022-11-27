الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية للعام السابق، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب يونان شحاتة، مسؤول لجنة المهرجان بالإيبارشية البطريركية، ومسؤولو، وأعضاء لجان المهرجان الإيبارشي المختلفة.

تضمن اللقاء تكريم الحاضرين، لمجهوداتهم المبذولة خلال المهرجان السابق، كما أهدت لجنة المهرجان درع مهرجان العام الماضي للأب البطريرك، والذي كان تحت عنوان "الشركة مسيرة إييارشيتنا".

مهرجان الإيبارشي للعام المقبل سيكون تحت شعار "المشاركة".