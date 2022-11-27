الكلية الإكليريكية للكاثوليك تستضيف لقاء رابطة كليات ومعاهد اللاهوت

استضافت كلّيّة العلوم اللّاهوتيّة والإنسانيّة للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، لقاء رابطة كلّيّات ومعاهد اللّاهوت بالشرق الأوسط "A. T. I. M. E".

جاء هذا من خلال حدث رياضيّ بعنوان "معًا"، وهو حدث تنظمه الرّابطة، بمشاركة طلبة كلّيّات اللّاهوت المختلفة،

حضر ممثلو الرابطة، الأب بيشوي حلمي، والقس ثروت وهيب، في ضيافة الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، وممثل الرابطة، وبحضور عدد من عمداء الكلّيّات، صاحب النيافة الأنبا ميخائيل، والأب أندراوس فهمي، والدكتور مايكل إدوارد، والدكتور إسحق عجبان، وشارك أيضًا عدد من مدرسي كلّيّات ومعاهد اللّاهوت.

واُفتتح اليوم بالمشاركة في الصلاة، ثم رحب الأب بيشوي رسمي بالحضور، باسم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندريّة وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك.

تلا ذلك، بدء أحداث اليوم الرياضيّة، حيث كان اليوم حافلًا بالأنشطة، والألعاب المختلفة. وقد عمّ اليوم جوٌّ من الفرح التآخي، والروح المسكونيّة. واُختتم اليوم بالصلاة، وتوزيع الهدايا التذكاريّة لممثلي الكنائس، والمشاركين.

هذا و نظم مكتب دياكونيا للتنمية، محاضرة توعوية حول "أمزجة الأطفال المختلفة وكيفية التعامل معها"، وذلك بقاعة السلام، بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

جاء هذا بمشاركة الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والأب جورج جميل، راعي الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مراكز استقبال الطفل، التابعة لمكتب دياكونيا. ألقت هذه المحاضرة الدكتورة سحر ماهر، الحاصلة على دكتوراه في علم النفس التربوي.

الجدير بالذكر أن مثل هذه المحاضرات تأتي في إطار حرص مكتب دياكونيا للتنمية على توعية العاملين به حول كيفية التعامل مع التقلب المزاجي للأطفال، خاصة مراكز استقبال الطفل.