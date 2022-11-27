الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إحياء ذكرى المتروبوليت بولس ميناس مطران طنطا السابق

المطران الراحل
المطران الراحل
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يحيي ابناء كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، تذكار المتروبوليت بولس ميناس مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها الأسبق.

وبهذه المناسبة قال الأنبا نيقولا أنطونيو المطران الحالي للايبارشية في تصريح له، «عندما نموت بالجسد، فنحن في الواقع نعبر – بالموت – إلى حياة الخلود والمجد الحياة الأبدية لا يُمكن أن تُعطى لنا، إلا إذا خرجنا من هذا العالم. فالموت بالجسد ليس محطة نهاية، بل هو طريق للعبور، هو قيامتنا الفعلية، نهاية رحلتنا في هذا الزمان، هي نقطة انطلاقنا إلى الأبدية لنرى رب المجد يسوع المسيح عيانًا».

جدير بالذكر، أنه بمناسبة تذكار القديس بطرس الأول بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا شفيع مثلث الرحمات البابا والبطريرك بتروس السابع. في اليوم الأخير للمجمع المقدس أقيم القداس الإلهي بحضور صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودورس الثاني، وجميع رؤساء أساقفة كرسي القديس مرقس الرسول الإسكندري.

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