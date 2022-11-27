«تحويلة فلوس» تنتهي بجريمة في الجيزة.. وشقيق الضحية يكشف التفاصيل

تفرغ مباحث الجيزة، الأحد، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الاعتداء على صاحب سوبر ماركت، ما أسفر عن مقتله؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وقال شقيق الضحية إنه تعرض أيضا لإصابة نتيجة اعتداء المتهمين عليه، وأنهم ارتكبوا الجريمة بسبب فشل أحد الأشخاص فى تحويل مبلغ مالي لأحد المتهمين، عبر هاتف السوبر ماركت، ما دفعه للاستعانة بباقي المتهمين والاعتداء على الضحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.