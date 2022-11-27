الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تحويلة فلوس» تنتهي بجريمة في الجيزة.. وشقيق الضحية يكشف التفاصيل

الامن
الامن
ads

تفرغ مباحث الجيزة، الأحد، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الاعتداء على صاحب سوبر ماركت، ما أسفر عن مقتله؛ لكشف ملابسات الواقعة.

وقال شقيق الضحية إنه تعرض أيضا لإصابة نتيجة اعتداء المتهمين عليه، وأنهم ارتكبوا الجريمة بسبب فشل أحد الأشخاص فى تحويل مبلغ مالي لأحد المتهمين، عبر هاتف السوبر ماركت، ما دفعه للاستعانة بباقي المتهمين والاعتداء على الضحية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

مباحث الجيزة الطالبية كاميرات المراقبة المحيطة صاحب سوبر ماركت ملابسات الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط: رصف طريق «أسيوط – سوهاج» الزراعي بأبوتيج

الإعلان عن الكشوف المبدئية للمتقدمين لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا اليوم

مناظرة جثة مجهولة على طريق أسوان: «معذبة بعصا خشبية»

الخارجية الهندية: الرئيس السيسي سيكون ضيف الشرف في احتفالات يوم الجمهورية

كشف غموض سرقة تاكسى تحت تهديد السلاح فى بنها

بعثة تعريفية بخدمات التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»