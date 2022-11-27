أبرزها «حبيب» و«الساكن».. نادي السينما يعرض 5 أفلام على المسرح الصغير بالأوبرا

يعرض نادي السينما، الأربعاء المقبل 30 نوفمبر، 5 أفلام قصيرة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، هى "رحلة البحث عن 3000 جنيه" إخراج حذيفة عبدالحليم ، "شيفت مسائي" إخراج كريم شعبان، "الساكن" الجديد إخراج يوسف هشام، "حبيب" إخراج شادي فؤاد و"واحدة كدة" إخراج مروان نبيل، وذلك فى إطار النشاط الثقافي والفكري لدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن يعقب العروض، لقاء يستضيف مخرجو الأفلام المعروضة، وهم المخرج يوسف هشام، المخرج شادي فؤاد، المخرج كريم شعبان، المخرج حذيفة عبد الحليم، وتدير اللقاءعلا غنيم، تحت اشراف الفنان امين الصيرفى.

جدير بالذكر أن افلام رحلة البحث عن 3000 جنيه - شفت مسائي والساكن الجديد، حصلت على عدة جوائز بمهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته السادسة التى أقيمت فى إبريل 2022 كما حصل فيلم "حبيب "على الجائزة الذهبية لمهرجان جنيف للأفلام الشرقية بسويسرا.