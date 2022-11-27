«عشان أشطر منها».. تفاصيل تمزيق طالبة لوجه زميلتها فى الجمالية

أمرت النيابة المختصة، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أصيبت بجرح قطعي في الوجه، في مشاجرة مع زميلتها، وحجز الفتاة على ذمة التحريات.

"عشان أنا أشطر وأحلى منها".. بهذه الكلمات تحدثت طالبة ضحية زميلتها، بعد تعدي الأخيرة عليها بـ"كتر" في وجهها، حيث أكدت الضحية أن المتهمة كانت دائما ناقمة عليها.

كان قد تم تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن تضرر سيدة من قيام طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتعدى على شقيقتها -طالبة بذات المدرسة- بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثةً إصابتها بجرح قطعى فى الوجه، مناشدة الأطباء علاجها لعدم قدرتهم على تحمل نفقة العلاج.



بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، وبصحبتها شقيقتها طالبة، مصابة بجرح قطعى بالوجه بتضررها من طالبة ووالدتها، لقيامهما بالتعدى على الطالبة بالضرب وإحداث إصابتها باستخدام سلاح أبيض "كتر" بسبب خلافات سابقة بينهن - حال تواجدهما أمام العقار سكنها وأيدت المجنى عليها أقوالها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزة إحداهما سلاح أبيض -كتر- والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.