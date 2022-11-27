تنمية مهارات شيوخ معاهد إعدادي وثانوي في كفر الشيخ

تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ الدورة التدريبية المقامة لتنمية مهارات شيوخ معاهد المرحلتين الإعدادية والثانوية، على الأعمال الإدارية والإلمام بالمهام والواجبات والحقوق لديهم.

ويحتوى البرنامج التدريبي لشيوخ المعاهد على عدد من الموضوعات التكاملية الشاملة التي يحتاج إليها المتدربين، والتي من أهمها الإلمام بأعمال الامتحانات وشؤون الطلاب، والتعرف على الواجبات والحقوق والمهام الخاصة بشيخ المعهد، وعلاقته بالوحدات الإدارية الأخرى، بالإضافة إلى المهام التربوية والاختبارات والوزن النسبي، وإدراك ثقافة الجودة.

وتستمر فعاليات الدورة لمدة أسبوع لتنتهي يوم 1 ديسمبر 2022، ويشهدها 30 متدربًا، ويحاضر بها محمد يوسف، بإدارة الامتحانات بالمنطقة، وجاءت محاضرة اليوم حول توضيح أعمال الامتحانات وشئون الطلاب.

ومن جانبه، أشار رئيس المنطقة خلال جولاته إلى الحضور بأهمية التركيز واستغلال هذه الدورة لتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات والاحتياجات الفنية والإدارية لتلافي أياً من السلبيات التي يتم رصدها بالمعاهد خلال جولات فضيلته، موجهًا بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم خلال انعقاد التدريب وتذليل أي عقبات تعوقه على الفور، وتوفير الكوادر البشرية المختصة بتساؤلاتهم للرد على كل استفساراتهم.

فيما كثّفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية وكذلك تكثيف عمليات التعقييم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولا سيما الخدمية منها لتردد المواطنين عليها بكثرة طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكل الطرق الممكنة ومحاولة القضاء عليه.