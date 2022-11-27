التصديرى للحاصلات الزراعية: الصادرات المصرية الطازجة غزت الأسواق العالمية

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الحرب الروسية- الأوكرانية كان لها تأثير على الحاصلات الزراعية بشكل ملحوظ، حيث إن روسيا تأتي بعد الدول العربية من حيث الترتيب في أولوية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية الطازجة غزت الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

وأوضح «النجار»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الصادرات المصرية في الخارج وهي مشكلة اللوجستيات والنقل، حيث إن مصر لا تمتلك أسطولا بحريا لتصدير المنتجات المصرية بأسرع وقت ممكن لدول أوروبا أو إلى الأسواق القريبة من مصر، والمشكلة الأخرى هي التمويل فيما يخص الزراعة، حيث إن إجمالي التمويل للزراعة في مصر على المدى القصير والمتوسط لا يزيد عن 2% من إجمالي التمويل الذي يحدث في مصر، وهذه النسبة تتمثل في الآلات والمعدات فقط، ولكن هذا لا يخص الزراعة نفسها، رغم أن قطاع الزراعة يمثل 30% من الدخل القومي.

وأشار النجار إلى أن مصر هي أكبر دولة منتجة للتمور في العالم، ولكن لدينا مشكلة في منظومة ما بعد الحصاد، حيث إن صناعة التمور في مصر متأخرون بها جدا، ويجب وجود أشخاص ذوي خبرة لحل تلك الأزمة، مشيراً إلى أن مصر بدأت الآن تنفذ مجموعة من القرارات الخاصة بالتصدير، حيث تغير أسلوب التصدير والآن يوجد نظام التكويد، حيث أصبح لكل منتج الآن كود خاص به حيث إن ذلك النظام يخلق منتجا آمنا من ناحية المستهلك خارج مصر وداخلها، بالإضافة إلى أنه مع الوقت سوف يصبح في مصر مزارعون متخصصون في زراعة التصدير.

أما عن أبرز الأسواق التي تسعي مصر إلى فتحها خلال الفترة الحالية، فأوضح أن الأرجنتين وأستراليا وفيتنام من أبرز الدول التي تسعى مصر لفتحها أمام منتج العنب الطازج، وإندونيسيا لمنتج الفول السوداني، والسوق الأمريكية وجواتيمالا وسوق تايوان أمام الموالح والفاصوليا الخضراء، وسوق أوروجواي أمام منتجى البصل والثوم، وسوق كوريا الجنوبية أمام البطاطس المصرية، وفتح أسواق جديدة في الصين أمام منتج المانجو، وفتح أسواق في كوستاريكا وجواتيمالا والإكوادور والسلفادور أمام الموالح المصرية.