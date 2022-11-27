لجنة المرأة بـ «الشعب الجمهوري» تعلم السيدات صناعة الفخار

ضمن مبادرة «من صنع يدي»..

قادت لجنة المرأة، بأمانة حزب "الشعب الجمهوري" بالشرقية، مبادرة لتعليم السيدات صناعة الفخار، في إطار جهود اللجنة لتمكين السيدات اقتصاديًا.

وقالت هبة فؤاد أيوب، أمينة المرأة، أنها بدأت مبادرة "من صنع يدي"، بناءً على تعليمات الأمانة المركزية وأمانة المرأة المركزية، وبإشراف الكابتن أحمد عبدالدايم، أمين المحافظة، وقد نفذّت أمانة المرأة بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة دورة تدريبة للسيدات للتدريب على صناعة الفخار، بقرية السعديين - بمنيا القمح.

وأضافت في تصريحات لـ «الدستور»، أن هناك اهتماماً بالغاً بقضية تمكين المرأة في شتى المجالات، لاسيما التمكين الاقتصادي لإعانة السيدات خاصة المعيلات على أعباء الحياة، وأن تعليم السيدات حرفة يكسبن منها قوت يومهن بمثابة عمل عظيم يستحق الدعم والاهتمام.

وأوضحت أمينة لجنة المرأة، أن هذه المبادرة مستمرة، وأن تلك الدورة التدريبية ليست الأخيرة، مؤكدة أن دعم لجنة المرأة بالحزب لسيدات المحافظة مستمرة، وسيتم إكساب سيدات جديدات لمهارات أخرى تعينهن على مواجهة أعباء الحياة.