اليوم.. انطلاق فعاليات معرض Cairo ICT

تنطلق صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ومن المنتظر حضور نخبة من الوزراء والمسئولين على رأسهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، فضلًا عن نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار قادة كبريات شركات التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين في مصر والعالم.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي ضيف شرف معرض ومؤتمر Cairo ICT 2022 والذي ينطلق تحت شعار Leading Change ويركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن.

ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX وDSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta.