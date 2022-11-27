ضبط عاطلين لسرقتهم فلنكات السكة الحديد بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين، أثناء بيع فلنكات سكة حديد قاما بسرقتها من قضبان السكة الحديد بمنطقة التبين.

البداية عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغا مفادها قيام عاطلين بمحاولة بيع فلنكات سكة حديد، وبالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمين وبحيازتهما كمية من فلنكات السكة الحديد، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقتها من السكة الحديد بمنطقة التبين ومحاولة بيعها كخردة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمان على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.