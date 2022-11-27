«إي كاردز» تكشف تفاصيل تعاقدها مع شركة «Trapeze»

كشفت شركة "إى كاردز" إحدى شركات مجموعة "إى فينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، عن تفاصيل تعاقدها مع شركة Trapeze للتوسع فى خدمات المدن الذكية والنقل فى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا CairoICT2022 المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ووقع عقود الشراكة كل من محمود كامل العضو المنتدب لشركة "إي كاردز" والسيدة ماريتزا بريتز العضو المنتدب لشركة ترابيز أفريكا، حيث تقوم الشراكة على التوسع فى خدمات المدن الذكية والنقل بجميع أنواعه وخاصة منظومة التاكسى والأتوبيسات مع الربط بنظام مدفوعات مركزى لخدمة العديد من المدن المختلفة بما يحقق خدمة المواطن بكفاءة وشفافية مع إتاحة استخدام العديد من وسائل الدفع المختلفة سواء عن طريق كارت بنكى أوQR Code أو محفظة إلكترونية وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتوسع فى وسائل النقل الصديقة للبيئة مع ترشيد الطاقة ونشر وسائل الدفع الإلكترونى للتحول إلى مجتمع رقمى.



وتعمل "إي كاردز" على تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لإدارة المدن الذكية والتي تمكنها من التكامل مع كافة أنواع الخدمات المقدمة، وكمرحلة أولى سيقوم النظام المقدم بتقديم حلول الإدارة والتشغيل والدفع الإلكتروني لتاكسي شرم الشيخ، وفى المرحلة الثانية سيتم التكامل مع منظومة إدارة المواقف الذكية ومنظومة الدراجات التشاركية ومستقبلاً مع أي منظومة ذكية سيتم تشغيلها داخل مدينة شرم الشيخ وجميعها منظومات صديقة للبيئة.



ومن جانبه قال محمود كمال العضو المنتدب لشركة "اى كاردز"، إن هذه الشراكة تأتي في إطار خطة الدولة لاستخدام أحدث الوسائل التقنية في تطبيق أنظمة المدن الذكية الخضراء، ومستهدفات التحول الرقمي الشامل في إدارة الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث استخدام الطاقة النظيفة وميكنة الخدمات في جميع المحافظات.



وقالت ماريتزا بريتز، العضو المنتدب لشركة ترابيز أفريكا: "تلتزم شركة Trapeze بتقديم حلول سيارات الأجرة التي تعمل على تعزيز تجربة التنقل في مصر بالشراكة مع شركة "إي كاردز" حيث يعمل نظام إدارة سيارات الأجرة الخاص بنا “e-Hail”على تحسين تجربة الركاب مع تقليل أوقات الانتظار".



وأضافت أن تجربة النقل الذكي تعمل على تحسين الإيرادات من خلال السماح للسائقين بالعثور على الركاب عبر الخرائط الحرارية في الوقت الفعلي، فضلًا عن تمكين السلطات من إدارة شبكة سيارات الأجرة بكفاءة لضمان اتباع اللوائح، كما تمكّن من تشغيل الأساطيل وإدارتها، مما يؤدي إلى زيادة استخدام الأسطول وتعزيز الإيرادات".



ويتضمن مشروع شرم الشيخ منظومة إدارة أماكن الانتظار الذكية، ومنظومة الدراجات التشاركية الذكية، ومنظمة النقل المتطور لتاكسي شرم الذكي، وتقدم منظومة إدارة مشروعات المدن الذكية ربطاً لعمليات الدفع والتحصيل والتسجيل إلكترونياً لحساب جميع الأطراف بما يتوافق وأحدث النظم.



ويشهد المشروع تحويل جميع سيارات التاكسي في مدينة شرم الشيخ إلى منظومة الشمول المالي الرقمي وإضافة خدمات الحجز والدفع الرقمي بكافة الوسائل عن طريق تطبيق الهاتف المحمول والدفع رقمياً، وإضافة كاميرات متابعة آداء السائقين لتعزيز جودة الخدمات السياحية، كما تقوم شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" بتوفير مركز البيانات الخاص بها.



وشركة Trapeze Software Inc شريك مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية في مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة ذكية، ومزود الحلول في هذا المشروع، وهي شركة تشغيل تابعة لـ [Volaris Group] وهي مجموعة تشغيل من Constellation Software تعمل في تطوير وتركيب وتخصيص أنظمة النقل الذكية.