جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض الحرف والمنتجات الفنية بباريس

شددت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على استمرار جهود الجهاز في دعم الحرف اليدوية والتراثية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على فتح الأسواق العالمية لهذه المنتجات المصرية الفريدة و دعم أصحاب هذه المشروعات في تسويق منتجاتهم والتوسع في اشتراكهم بمعارض خارجية دولية مما يعمل على اكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.

- الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية بالأسواق الأوروبية

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يشارك في معرض الحرف والمنتجات الفنية الذي يقام في باريس خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر 2022 بعدد من المنتجات التراثية العريقة التي تميز بها الفنانين المصريين وذلك بهدف الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية بالأسواق الأوروبية، حيث يعتبر معرض باريس من أكبر المعارض المتخصصة في مجال المنتجات اليدوية والتراثية لمختلف دول العالم وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لأصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والعمل على زيادة الصادرات من هذا القطاع إلى السوق الفرنسي والأوروبي.

وأضافت بأن أجواء معرض تراثنا قد لاقت ترحيب وإعجاب الجانب الفرنسي الذي أبد إعجابه بجودة المنتجات وتميزها و تم تكريم الجناح المصرى في المعرض ممثلا في جهاز تنمية المشروعات، وأعرب المسئولون الفرنسيون عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تعتبر للمرة الأولى وأثنوا على المعروضات المتنوعة التي ضمها المعرض وتعبيرها عن الثقافة والحضارة المصرية.