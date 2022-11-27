الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات يشارك في معرض الحرف والمنتجات الفنية بباريس

الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
ads

شددت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على استمرار جهود الجهاز  في دعم الحرف اليدوية والتراثية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على فتح الأسواق العالمية لهذه المنتجات المصرية الفريدة و دعم  أصحاب هذه المشروعات  في تسويق منتجاتهم والتوسع في اشتراكهم بمعارض خارجية دولية  مما يعمل على اكسابهم خبرات جديدة تساعدهم على تطوير منتجاتهم للعمل على تلبية أذواق المستهلكين في مختلف الأسواق المحلية والعالمية. 

- الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية بالأسواق الأوروبية

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات،  إلى أن الجهاز يشارك  في معرض الحرف والمنتجات الفنية  الذي  يقام  في باريس خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر 2022 بعدد من المنتجات التراثية العريقة التي تميز بها الفنانين المصريين وذلك بهدف الترويج للحرف اليدوية والتراثية المصرية بالأسواق الأوروبية، حيث يعتبر معرض باريس  من أكبر المعارض المتخصصة في مجال المنتجات  اليدوية والتراثية لمختلف دول العالم وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لأصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية والعمل على زيادة الصادرات من هذا القطاع  إلى السوق الفرنسي والأوروبي. 

وأضافت بأن أجواء معرض تراثنا قد لاقت ترحيب  وإعجاب الجانب الفرنسي الذي أبد إعجابه بجودة المنتجات وتميزها و  تم تكريم الجناح المصرى في المعرض ممثلا في جهاز تنمية المشروعات، وأعرب المسئولون الفرنسيون عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تعتبر للمرة الأولى وأثنوا على المعروضات المتنوعة التي ضمها المعرض وتعبيرها عن الثقافة والحضارة المصرية.

أسواق المحلية الأسواق العالمية التوسع فى الحرف اليدوية والتراثية الحضارة المصرية اصحاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

وكيل «صحة دمياط» يتابع توافر الأدوية فى منشآت الرعاية الصحية الأولية

«قومى المرأة» ببنى سويف يستأنف أمسيات الأسرة المصرية

مباريات كأس العالم اليوم.. إسبانيا ضد ألمانيا واليابان للحسم أمام كوستاريكا

حبس عاطل يروج الأقراص المخدرة بمحطات السكة الحديد بالإسكندرية

«الصحة» تطلق حملة «نظمى» للعاملات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

كأس العالم.. المغرب فى مواجهة قوية أمام بلجيكا وكرواتيا تصطدم بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»