إطلاق حملة مواجهة العنف ضد المرأة بالملتقى الثانى عشر لثقافة وفنون المرأة

إطلاق حملة مواجهة العنف ضد المرأة من الأسكندرية.. بالملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة

تحت رعاية أ. د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إطلاق فعاليات اليوم الرابع للملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة الذي يقام بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 23 - 30 نوفمبر الجاري، ضمن مشروع أهل مصر، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتقيمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي

بدأت الفعاليات صباحًا بالاستمرار في رالي المشي اليومي على كورنيش الإسكندرية، شمل محاضرة وتدريب على مواضيع مهمة تخص نمط الغذاء الصحي، نوعيات الطعام التي تسهم في التقليل من الضغوط النفسية والعصبية، ثم تم الإنتقال إلى زيارة مكتبة الإسكندرية، وتم تنفيذ البرنامج المتفق عليه من خلال التعريف بالمكتبة وتاريخها العريق، ثم الإنتقال إلى بهو القراءة وتم شرح نظام الأرشفة الخاص بالمكتبة ونظام توزيع الكتب على الأرفف في كل قسم من الأقسام، ثم شرح نظام البناء والتصميم الخاص بالمكتبة ومدلولاته والإضاءة الخاصة التي تناسب القراءة.

وفي المساء بقصر ثقافة الأنفوشي، أقيم لقاء عن "مناهضة العنف ضد المرأة - إطلاق الفعاليات" شارك فيه أعضاء من المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية وهم د. هدى بشير، اللواء أسامة الشناوى - دكتوراه في القانون الجنائي، د. أحمد رشاد دكتوراه في الدعوة الإسلامية، حيث أشارت د. هدى إلى الحملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة من يوم 25 نوفمبر الجاري وحتى 10 ديسمبر القادم، كما أكدت أن العنف ضد المرأة يتخذ أشكالًا عدة تتمثل في الحرمان من التعليم، العمل والثقافة، زواج القاصرات، ختان الإناث، التحرش بالمرأة من خلال النت، الاغتصاب، وتواجه الدولة حاليًا من خلال مؤسساتها هذه الأشكال بكل حزم، مؤكدة ضرورة مواجهة هذا العنف من خلال التحدث مع المسئولين، وتدعيم الأشخاص الذين يتعرضون للعنف ومن يمارسونه، وتربية أطفالنا على الحفاظ على الحقوق.

وأعلنت د. دينا هويدي إطلاق إدارة المرأة من الإسكندرية يوم 26 نوفمبر أولى فعاليات حملة مواجهة العنف ضد المرأة في كل محافظات مصر، وكنشاط مركزي في قصور الثقافة ستبدأ الحملة في ثلاث محافظات هي المنصورة والقاهرة ودمياط، تزامنًا مع حملة الأمم المتحدة، وأشار اللواء أسامة الشناوى إلى سبل الحماية المقررة في التشريعات الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وهي انها مادة في الدستور، والقانون "إن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات"، إضافة إلى قانون بتجريم ختان الإناث، وتعديل القانون عام 2016 بعقوبة سجن الأم والطبيب، وتعديل قانون التحرش بالأنثي والإغتصاب، وأصبحت العقوبة الإعدام، تعديل قانون الأحوال الشخصية والمواريث، وفي كلمته أكد د. أحمد رشاد على أن الأديان كرمت المرأة خاصة الدين الإسلامي ودلل على ذلك بخلق الله لحواء من ضلع آدم، على أساس أن المرأة والرجل جزء واحد لا يتجزأ، كرم الله الإنسان وخلقه في أحسن تقويم وطرح تساؤلًا ما السبب في العنف ضد المرأة، وأجاب بأنه الاختيار الخاطئ من المرأة للرجل في الزواج.

أقيمت بقصر الثقافة مجموعة من الورش الفنية لتدريب الفتيات على الحرف البيئية والتراثية، تضمنت ورشة تطريز على الملس تدريب إيناس حسين، الرسم على القماش للمدربة شيماء عهدي، اكسسوارات تدريب سماح فاروق، ديكوباج للمدربة دعاء طلعت، بالإضافة لورشة مسرح تدريب ريهام عبدالحميد خريجة معهد الفنون المسرحية - قسم دراما ونقد، الحاصلة على دبلومة في الإخراج، التي بدأت في عمل بروفة أداء مع الحركة لمتدربات المسرح مع إبداء الملاحظات لهن.