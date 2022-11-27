الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومى المرأة» ببنى سويف يستأنف أمسيات الأسرة المصرية

الأمسية
الأمسية
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استأنف المجلس القومي للمرأة ببني سويف، فعاليات أمسيات الأسرة المصرية داخل المحافظة، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  وإطلاق حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

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جاء ذلك بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، والمهندسة دينا عمر المقرر المناوب  وعدد من القيادات الطبيعية والتنفيذية والرائدات الريفيات وميسرات مشروع الادخار والإقراض في منطقة المنشية القبلية بمدينة ببا.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن الأمسية استهدفت 1500 من السيدات والرجال والأطفال والتي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتي شملت عروضًا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة والتي تمت صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة وفرقة الموسيقى العربية.

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وأوضحت أنه تم تنظيم قافلة للعيون بالتعاون مع دار العيون للكشف المجاني  على 350 حالة ما بين كشف وقياس نظر وإحالة للعمليات وتوزيع أدوية، وتم التنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتواجد سيارة للتبرع بالدم.

يذكر أن الأمسيات تأتي فى إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس القومي للمرأة بني سويف تنمية الأسرة المصرية

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وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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