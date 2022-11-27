أحلام مؤجلة لا تسقط بالتقادم.. السيسى يفتتح المنصورة الجديدة اليوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ساعات، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، التي تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، التي بدأ تنفيذها قبل أقل من خمس سنوات، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2017، على مساحة قدرت للمرحلة الأولى منها بـ2063 فدانا، ووصلت حاليا لنحو 2500 فدان، من أصل 7200 فدان إجمالي المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات قدرت بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.

من جهته أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، فى تصريحات لـ الدستور"، أن المرحلة الأولى جاهزة تماما للافتتاح، وأنهم بدأوا العمل بالفعل فى ترفيق المرحلة الثانية، منذ ستة أشهر، على مساحة 1500 فدان ومن المقرر أن تنتهى بالكامل العام المقبل.

وكشف عبدالحليم عن أن المدينة تضم كافة مستويات السكن التي تلائم كافة الشرائح المجتمعية، وفقا لتعليمات القيادة السياسية، وهو ما يعني أن هناك وحدات إسكان اجتماعي لمحدودى الدخل وهناك وحدات إسكان لمتوسطي الدخل مثل سكن مصر وجنة، وهناك وحدات إسكان لمرتفعي الدخول مثل الفيللات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن المرحلة الأولى من المشروع بها 58 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 1392 وحدة، بجانب مشروع سكن مصر الذي يضم 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات و11332 وحدة في مشروع جنة، فضلا عن 2000 فيلا؛ ليصبح إجمالي الوحدات بمدينة المنصورة الجديدة في المرحلة الأولى نحو 17 ألف وحدة، وبها خدمات متطورة تشمل 8 أسواق، وجامعة المنصورة الجديدة، ومدرستين وأماكن خدمات للمواطنين.

وتضم المدينة الجديدة كورنيش طوله نحو 15 كيلومترا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بطول 4 كيلومترات، ويستقبل زوار منذ فترة، من كافة المدن والمحافظات المحيطة، حيث تمثل المدينة الجديدة متنفسا للمدن والمحافظات المحيطة فى كل دلتا مصر.

وأكد أن جامعة المنصورة الجديدة بدأت العمل بالفعل وبها طلاب حاليا، من خلال 8 كليات، هي المعاملات القانونية الدولية، وكلية الأعمال، وكلية العلوم الأساسية المتقدمة، وكلية علوم وهندسة الحاسب، وكلية الهندسة، وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان، وكلية الطب وهناك نحو 12 عمارة اشترتها الجامعة كسكن للطلاب، بخلاف الجامعات الاخرى التي يجري تنفيذها.

كما تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، التي تشمل (2 مدرسة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية - مركز شرطة وإطفاء - وغيرها)، بجانب الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة تحلية المياه بطاقة 40 ألف م3/يوم، والتي تبلغ الطاقة الإجمالية المخططة لها 160 ألف م3/يوم.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن ما تحقق هناك على أرض الواقع هو نتاج عمل جماعي مستمر، بقيادة وإشراف ومتابعة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب الوزير لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة، وكل قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

جدير بالذكر أن فكرة إنشاء المدينة تعود إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث تم وضع حجر أساس للمدينة، إلا أنه ظل حجر أساس فقط، حتى أعيد طرح الفكرة مجددا في عام 2009، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع، وبعد ثورة 30 يونيو تمت إعادة الحديث عن المدينة، وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها، قرارا بتخصيص أرض للمشروع، بعد القرار الجمهوري، وتم وضع حجر أساس جديد عام 2017، على أن تنتهي المرحلة الأولى 2022 وهو ما يحدث اليوم، وكأنها أحلام مؤجلة لا تسقط بالتقادم.