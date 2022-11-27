الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤرخ أمريكى: لا يمكن للغرب أن ينتقد روسيا بعد غزو وتدمير العراق وليبيا

المؤرخ الأمريكي نعوم
المؤرخ الأمريكي نعوم تشومسكي
ads

صرح المؤرخ الأمريكي نعوم تشومسكي، خلال مقابلة مع صحيفة موندو ، بأن الغرب لا يمكنه انتقاد روسيا بعد غزو وتدمير العراق وليبيا.

 

وأوضح الفيلسوف، أن الولايات المتحدة هاجمت ليبيا ودمرتها رفقة فرنسا وبريطانيا، وأشار إلى أن الحلفاء الغربيين من خلال أفعالهم انتهكوا ميثاق الأمم المتحدة.

 

وقال تشومسكي: "لا تنسوا أن بريطانيا وفرنسا هما اللتان كانتا على رأس القوات التي دمرت ليبيا، وأن بريطانيا شاركت في أسوأ جريمة في القرن، غزو العراق واحتلاله".

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

مؤرخ أمريكى: لا يمكن للغرب أن ينتقد روسيا بعد غزو وتدمير العراق وليبيا

شاهد.. شيكابالا فى تصوير فيلم شماريخ

إيطاليا: فقدان 13 شخصًا جراء انهيار أرضى بسبب سوء الأحوال الجوية

«تشكل خطرا».. أمريكا تحظر بيع معدات شركتين صينيتين

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»